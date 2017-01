India, uomo confessa di aver stuprato 500 bambine

NEW DEHLI, 16 GENNAIO - In India, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di New Dehli, dopo aver confessato di aver abusato di almeno cinquecento bambine nel corso di dodici anni. Lo avrebbe fatto in diversi paesi dell'India.

Si tratta di un uomo sposato, padre di tre figli, ha confessato di aver tentato, dal 2004, di stuprare circa 2.500 bambine, ma di essere riuscito ad avere rapporti con cinquecento di esse.

L'uomo è stato interrogato a causa di sei casi che sono emersi recentemente.

Chiara Fossati

immagine da www.ilgiornaleditalia.it