Lamezia Terme, insegue la moglie in strada con un\'ascia: arrestato uomo di 34 anni

LAMEZIA TERME, 4 GENNAIO - È finito in manette un uomo di 34 anni di origini bulgare. Stando a quanto si apprende, avrebbe inseguito la propria moglie tenendo un'ascia tra le mani nel tentativo di uccidere la donna.

L'uomo è stato individuato e bloccato da una volante della Polizia grazie alla segnalazione di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Avrebbe tentato di disfarsi dell'arma, un'ascia con manico di un metro e lama di 15 centimetri, che è stata prontamente sequestrata dalle forze dell'ordine.

Agli agenti, la donna ha raccontato che il marito l'ha inseguita in strada dopo una lite iniziata all'interno della loro abitazione. Avrebbe riferito anche che il gesto sarebbe stato l'ultimo atto di violenza esercitata nei suoi confronti, in quanto sarebbe stata costretta negli anni ad una serie di vessazioni sia fisiche che psicologiche ma fino a quel momento non aveva mai avuto la forza di denunciare i soprusi per paura di atteggiamenti ritorsivi.

La vittima è stata condotta in ospedale per poter essere visitata, mentre l'aggressore è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato il fermo applicando nei confronti dell'uomo anche ll divieto di avvicinarsi alla parte offesa e ai luoghi frequentati da lei o dai figli. Il Tribunale ha stabilito, inoltre, l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna, nonché il divieto assoluto di comunicare con la stessa.

Luigi Cacciatori

Immagine da batmagazine.it