Insulti a arbitro: due giornate di squalifica a Gasperini, uno a Oddo, graziato Allegri

MILANO, 17 GENNAIO – Due turni di stop per l’allenatore dell’Atalanta, Giampiero Gasperini, per «espressioni gravemente ingiuriose» nei confronti degli arbitri in Lazio-Atalanta. Una giornata di squalifica anche per Massimo Oddo, tecnico del Pescara, dopo Napoli-Pescara, arbitrata da Gavillucci, «per avere reiteratamente protestato con frasi irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara». Nessuna sanzione invece per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri, dopo la protesta nei confronti degli arbitri nei minuti finali di Fiorentina-Juventus . A Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, è invece toccata una multa da duemila euro, più diffida, per «avere, al termine della gara, al momento dell'uscita dal recinto di giuoco colpito violentemente con una manata il tabellone utilizzato come sfondo per le interviste mandandolo in frantumi; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale». Queste le decisioni del giudice sportivo, sulla base di quanto è stato scritto dagli arbitri delle singole partite sul referto.

Oltre alle due giornate di squalifica, Gasperini dovrà pagare una multa di cinquemila euro. Queste le motivazioni del giudice: «Per avere, al 33' del secondo tempo, protestato platealmente e reiteratamente nei confronti di una decisione arbitrale proferendo espressioni gravemente ingiuriose nei confronti del quarto ufficiale, nonché per avere, mentre abbandonava il recinto di giuoco, proferito ulteriori espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale».

[foto: tuttosport.com]

Antonella Sica