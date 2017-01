Iran: decreto Trump su immigrati e' "un regalo agli estremisti" 

TEHERAN, 29 GENNAIO - La decisione del presidente americano, Donald Trump, di vietare l'ingresso ai cittadini di sette Paesi musulmani, tra i quali l'Iran, e' "un regalo gli estremisti": ne e' convinto il ministro iraniano degli Esteri, Mohamed Javad Zarif.

Il decreto del presidente americano "sara' ricordato nella storia come un grande regalo agli estremisti e ai loro protettori", ha sottolineato Zarif, con una serie di messaggi su Twitter.Dopo l'annuncio, l'Iran ha deciso sabato di applicare il principio di reciprocita'. Zarif ha aggiunto, in un secondo 'tweet', che "questa discriminazione collettiva aiuta i terroristi ad approfondire la frattura avviata dai demagoghi estremista per nutrire le proprie fila", quando invece "la comunita' internazionale ha bisogno di dialogo e di cooperazione".