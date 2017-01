Isernia, segregata per due mesi in casa da ragazzo conosciuto in chat

ISERNIA, 25 GENNAIO – Per due mesi una donna di 53 anni di Isernia è stata segregata nella camera da letto della propria abitazione, fino all’intervento delle forze dell’ordine dopo la denuncia del figlio della vittima, che non aveva più notizie della madre.

Tutto è iniziato in chat, ha raccontato la donna, dove ha conosciuto questo ragazzo ventiduenne, da lì il viaggio a Firenze e poi l’invito a raggiungerla ad Isernia. Dopo due giorni di normale convivenza qualcosa è cambiato, l’uomo è diventato violento: dopo averle sequestrato bancomat e cellulare l’ha reclusa nella sua camera, dove espletava i suoi bisogni e riceveva un pasto al giorno.

Come ha spiegato il questore Ruggiero Borzacchiello "i poliziotti, dopo aver suonato più volte al citofono senza ricevere risposta, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. Da una finestra si è spalancata davanti ai loro occhi una scena terribile: la 53enne ferma a letto e di fianco il ragazzo che si è alzato per aprire la porta solo dopo un'estenuante trattativa". L'appartamento era in disordine e maleodorante. "La donna, con ecchimosi sul corpo, ha cominciato a piangere e a parlare solo quando i poliziotti hanno portato via il ragazzo".



Maria Azzarello