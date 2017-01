Isis fa esplodere il più grande giacimento di gas della Siria

HOMS, 9 GENNAIO - L'Isis ha fatto esplodere e ha danneggiato il maggiore giacimento di gas naturale della Siria, a Hayyan, situato nella regione di Homs.

La notizia è stata resa nota dalla tv panaraba al Mayadin, finanziata dall’Iran, secondo cui “fonti del ministero siriano del petrolio” confermano quanto in precedenza affermato dall’agenzia Aamaq, vicina all’Isis.Aamaq aveva pubblicato una foto e un video in cui si affermava che il sito di gas naturale era stato fatto saltare in aria. Tale giacimento, nel 2011, arrivava a produrre più di tre milioni di metri cubi di gas al giorno.

Le fonti citate dalla tv filo iraniana confermano che le immagini riguardano effettivamente Hayyan, ma non possono confermare se il pozzo sia stato solo danneggiato o completamente distrutto.

Giulia Piemontese

(immagine da: lainfo.es)