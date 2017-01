"Isola dei Famosi", Mediaset vieta la partecipazione di Wanna Marchi e della figlia

COLOGNO MONZESE, 18 GENNAIO 2017 - Dopo le scoppiate polemiche sui social nei giorni scorsi, è arrivata oggi la nota ufficiale con cui Mediaset annuncia che Wanda Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma "L'Isola dei Famosi".

"L'editore - si legge nella nota - ha giudicato inopportuna la loro partecipazione a un programma Mediaset". La presenza di Wanna Marchi e Stefania Nobile nel cast dei naufraghi dell'Isola dei famosi 2017 sembrava essere scontata dopo che le due ne avevano dato annuncio in un'intervista a "Chi".

L'esclusione da parte dell'emittente di Cologno Monzese ha deluso non poco la Marchi e la Nobile, che intravedevano nel programma un’occasione di riscatto: "Sappiamo e conosciamo tutti i nostri errori, la giustizia ci ha fatto pagare un conto salatissimo. Attraverso il più duro dei reality possiamo metterci a nudo e far capire che non siamo due mostri".

La scelta di Mediaset è legata alla fedina penale delle concorrenti. Le due sono state sono state condannate a nove anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata e sono state smascherate nel 1996 anche grazie alle denunce dello storico programma di Canale 5, Striscia la Notizia.

Nonostante madre e figlia abbiano ormai scontato la pena, le polemiche sono scoppiate dopo la messa in onda di due servizi da parte di Striscia la Notizia, ampiamente diffusisi sui social.

La dodicesima edizione del reality "L'Isola dei Famosi" andrà in onda da lunedì 30 gennaio, su Canale 5. La conduzione del programma sarà affidata ancora una volta ad Alessia Marcuzzi, affiancata da Vladimir Luxuria, in veste di opinionista, e dall’inviato Stefano Bettarini, la cui scelta non è stata apprezzata da tutti dopo il triste episodio di cui è stato protagonista durante un altro reality show, il "Grande Fratello Vip". Bettarini, durante una chiacchierata notturna con Clemente Russo, si lascio andare ad un elenco di donne con le quali aveva tradito l’ex moglie, Simona Ventura.

Daniele Basili

immagine da blogsicilia.it