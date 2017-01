Istat, a dicembre il tasso di disoccupazione è stabile al 12%

ROMA, 31 GENNAIO - L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato quest'oggi il comunicato stampa relativo agli occupati e disoccupati indicando i dati provvisori del mese di dicembre. Secondo quanto si evince, il tasso di disoccupazione nell'ultimo mese del 2016 è al 12%, stabile su novembre.

Si precisa che la stima dei disoccupati a dicembre è "in aumento su base mensile (+0,3%, pari a +9 mila)". La crescita, afferma l'Istat, è attribuibile alla "componente femminile a fronte di un calo per quella maschile e si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione dei 25-34enni".

Nel mese di dicembre la stima degli occupati è dunque stabile rispetto a novembre, sintesi di un aumento per la componente maschile e di un equivalente calo per quella femminile. Aumentano gli occupati di 25-34 anni, mentre calano gli over 35. A crescere, in questo mese, è l'occupazione dipendente a termine, mentre calano gli indipendenti. Il tasso di occupazione è stabile al 57,3%.

L'Istituto evidenzia che il "tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni risale invece a dicembre superando quota 40%" e sottolinea: "La quota di disoccupati sul totale degli attivi in quella fascia di età (occupati e disoccupati) a dicembre è al 40,1%, in aumento di 0,2 punti percentuali sul mese precedente, al livello più alto da giugno 2015".

Luigi Cacciatori

Immagine da unita.tv