Istituto "Catanzaro Est": Una scuola poliedrica a misura dell'utenza

CATANZARO 21 GENNAIO - L’I.C. “Catanzaro Est”, con i suoi 19 plessi che si dipanano dal nucleo antico situato nel centro cittadino ai diversi quartieri della parte orientale, rappresenta un modello peculiare di servizio pubblico, vicino ai bisogni diversificati della cittadinanza. Una scuola di prossimità diffusa, che modula se stessa sulle richieste provenienti dagli ambiti territoriali di interesse ed al tempo stesso lavora alla costruzione di una comune identità, di una dimensione di cittadinanza coesa e condivisa.

La mission della scuola è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: lo studente, la famiglia, i docenti, il territorio.L’Istituto, grazie alla sua apertura verso l’esterno (continuità orizzontale) e alla realizzazione di iniziative di continuità verticale (tra classi cosiddette “cerniera”), travalica i confini didattici tradizionali e diventa un ambiente formativo a 360°.Il team docente lavora in sinergia per progettare un’offerta formativa centrata sull’alunno al fine di valorizzare il suo bagaglio conoscitivo, favorire il suo naturale bisogno di conoscenza e promuovere lo sviluppo armonico e integrale della sua persona.L’IC Catanzaro Est garantisce l’inclusività, ponendo particolare attenzione all’integrazione nel gruppo classe degli alunni DSA. All’Istituto afferisce anche la sezione “Scuola in ospedale” che tra le tante offerte educative offre il servizio di istruzione domiciliare, che consente agli alunni affetti da gravi patologie di non interrompere il proprio corso di studi.Le metodologie adottate per favorire la didattica inclusiva sono molteplici: didattica per gruppi di lavoro, didattica laboratoriale, didattica meta-cognitiva, didattica multimediale, Problem-solving. A tal fine, la scuola fornisce all’alunno validi strumenti per affrontare positivamente e responsabilmente il mondo esterno, anche attraverso l’educazione alla solidarietà e al rispetto delle regole.Uno degli elementi che maggiormente contraddistingue l’attività della scuola è la ricerca di contatti con la realtà territoriale per rendere i percorsi curricolari funzionali con esperienze concrete, realizzando anche uscite didattiche sul territorio. I plessi, infatti, collaborano attivamente con: ASL/ASP , Associazioni culturali e di Volontariato (Fondazione Paoletti , Centro Calabrese di solidarietà – settore prevenzione, Cooperativa Zarapoti, Unitalsi, Sassolini Onlus... ), C.O.N.I e F.I.G.C. Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, Croce rossa, Comune di Catanzaro, Legambiente, Piscina comunale, Reti di scuole, Società sportive.L’Istituto ha tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado strutturati in una catena sinergica e mette in atto una serie di strategie ed attività di orientamento/scoperta delle proprie attitudini per favorire la continuità verticale e per evitare le fratture che potrebbero verificarsi nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.Alle attività didattiche e curriculari si fondono in itinere le iniziative proposte dalla scuola che sono molteplici e mirano a promuovere conoscenze e competenze, a suscitare gli interessi degli alunni e a renderli attivamente partecipi alla vita scolastica.L’offerta formativa di Istituto è arricchita da una vasta gamma di progetti gratuiti, attivati anche in orario extrascolastico. Tra le varie iniziative: laboratori teatrali, di lettura, di espressione grafica, pittorica e plastica, laboratori informatici e di coding, di lingua inglese, di musica e canto corale.L’Istituto è inoltre accreditato per il conseguimento di certificazioni informatiche (Progetto Eipass Junior) e linguistiche (Progetto Cambridge Way).La scuola realizza progetti di educazione alla legalità e lotta al bullismo e al cyber-bullismo, nonché progetti di prevenzione e sensibilizzazione sui comportamenti dei giovani rispetto ad uno stile di vita sano (alimentazione ed attività fisica) e sui comportamenti a rischio legati al consumo di alcol e fumo.Grazie alla guida solerte e alla capacità organizzativa del Dirigente Scolastico Flora Alba Mottola e alla professionalità dei team docenti, l’IC Catanzaro Est vanta una valida e poliedrica offerta formativa. L’efficacia della proposta didattica è stata avvalorata dagli esiti riportati attraverso le prove Nazionali Invalsi da cui si evincono livelli di competenze e abilita superiori ai range regionali. Si registrano risultati molto positivi nelle classi iniziali e il raggiungimento di eccellenze nei cicli conclusivi . In pieno riscontro sinergico sono poi i successi ottenuti dagli studenti nel corso degli anni, ai quali sono stati riconosciuti importanti premi anche a livello nazionale (es. classificazione al primo posto al concorso “Play Energy”).La scuola invita l’utenza a partecipare agli Open Day che si terranno nei giorni 24, 25, 26 e 27 gennaio durante i quali si potranno visitare i vari plessi, chiedere maggiori informazioni sull’offerta formativa erogata, conoscere gli ambienti dove i propri figli trascorreranno parte della loro giornata ed esporre le proprie esigenze per il prossimo anno scolastico.Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina web dell’Istituto http://www.iccatanzaroest.gov.it.