J-Ax E Fedez. Il promoter Pegna traccia il bilancio dei grandi live in riva allo stretto

Con 1500 biglietti gia’ venduti, J-Ax E Fedez Camminano verso il successo anche a Reggio Calabria. Il promoter Ruggero Pegna traccia il bilancio dei grandi live in riva allo stretto

REGGIO CALABRIA 22 DICEMBRE - Già venduti millecinquecento biglietti per l’attesa unica tappa in Calabria del “Comunisti col Rolex Tour 2017” della super coppia J-Ax e Fedez del 3 aprile 2017 al Palacalafiore di Reggio. Dopo il successo di Notre Dame De Paris che, con il record di circa ventimila spettatori in cinque spettacoli, ha chiuso la trentesima edizione di Fatti di Musica, si preannuncia una grande partenza anche per l’edizione 2017.

La nuova stagione di spettacoli organizzata da Ruggero Pegna si aprirà il 10 marzo al Teatro Cilea di Reggio e il giorno seguente al Rendano di Cosenza con il nuovo straordinario show di Arturo Brachetti, uno degli artisti italiani più originali e amati al mondo. Poi, l’atteso arrivo dei due rapper in riva allo Stretto, subito dopo la pubblicazione del loro primo album insieme, prevista a metà gennaio.



Ancora una volta, quindi, Reggio Calabria vivrà alcuni degli appuntamenti di maggior prestigio di “Fatti di Musica”. A confermarlo è lo stesso promoter e autore lametino.

“Il pubblico reggino – afferma Pegna – ha sempre risposto con entusiasmo e grandi numeri, dimostrando di meritare che alcuni dei principali tour facciano tappa in questa Città. La presenza di un grande palasport, capace di ospitare fino a settemila spettatori e di uno storico teatro, supportano la possibilità di programmare alcuni degli eventi più attesi.”.



In questi anni ha programmato a Reggio eventi eccezionali, da Sting ad Elton John a Mark Knopfler, fino alla sequenza delle ultime due stagioni con ben tre opere musicali, Caparezza, Paolo Conte e diversi altri. Quali i problemi, le note positive e qual è, secondo lei, il futuro dei grandi eventi dal vivo a Reggio?



“L’eccesso di burocrazia è sempre un problema. Certamente, il Comune deve sistemare il Palacalafiore, dove sono emersi problemi di vario tipo evidenziati al competente ufficio. Ritengo che, in vista dell’arrivo del grande Palasport di Lamezia Terme del prossimo anno, sarà scelta la struttura che avrà meno burocrazia e il minor costo. Sarà la politica a decidere se creare facilitazioni per la promozione del territorio attraverso eventi del genere, di particolare utilità per le Città che li ospitano. Basta dire che, in un anno, solo con le tre grandi opere Promessi Sposi, Romeo e Giulietta e Notre Dame, sono arrivate a Reggio oltre cinquantamila persone, di cui la metà ragazzi. La ricaduta in termini di promozione, cultura e anche commerciali, è evidente e non necessita di particolari commenti.”.



“Se dopo il noto incidente al Palacalafiore – continua Pegna - la struttura è tornata ad ospitare grandi eventi e, in generale, la programmazione di eventi a Reggio è stata la più ricca e importante di tutta la regione, il merito è anche dell’assessore comunale alla Cultura Patrizia Nardi. Sento di ringraziarla in modo particolare per essere stata sempre un riferimento presente e collaborativo, un assessore di grande qualità e spessore culturale capace di comprendere le difficoltà di questo lavoro e, soprattutto, la sua importanza soprattutto per i giovani, aiutando tutti noi promoter a superare ostacoli burocratici e difficoltà operative di varia natura. Grazie a lei, inoltre, sono nati progetti importanti come Alziamo il Sipario, con il contributo della Regione Calabria, e si sono ideati eventi speciali in location spettacolari, come quelli di Caparezza e Paolo Conte in Piazza Castello o di Noa all’Arena dello Stretto, che definirei storici. Spero che potremo scrivere altre pagine di altrettanta bellezza anche in futuro. Un augurio – conclude Pegna – va a tutto il pubblico reggino e calabrese e a quanti hanno collaborato alla migliore riuscita degli eventi, per un nuovo anno di musica, salute e felicità per tutti!”.



La prevendita degli spettacoli di Arturo Brachetti e J-ax & Fedez prosegue in tutti i punti Ticketone. Tutte le informazioni sugli eventi di Fatti di Musica, inserita tra gli eventi storicizzati della Regione Calabria, sono reperibili al sito www.ruggeropegna.it, compresi prezzi ed elenco dei punti vendita dei biglietti.