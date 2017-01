La Cina avverte Trump: "Sulle isole contese si rischia una guerra su vasta scala"

PECHINO, 13 GENNAIO - C'è il rischio di una "guerra su vasta scala" tra Stati Uniti e Pechino, se gli Usa cercheranno di bloccare l'accesso al Mar Cinese Meridionale. È l’avvertimento lanciato dai media cinesi Global Times e China Daily, dopo le affermazioni di ieri da parte del segretario di Stato nominato Rex Tillerson sulle isole artificiali costruite nelle acque contese.

"Dobbiamo inviare un segnale chiaro alla Cina, per far capire che le costruzioni sulle isole devono cessare e che il suo accesso alle isole non sarà più permesso", aveva affermato Tillerson alludendo alle isole che ospiterebbero infrastrutture navali e militari.



"Tillerson farebbe bene a rafforzare le strategie nucleari se vuole che una grande potenza nucleare retroceda dai suoi territori", è stata la dura reazione espressa in un editoriale del giornale controllato dal Partito Comunista. "La Cina ha sufficiente determinazione e forza per fare in modo che questo provocatore non abbia successo. A meno che Washington non abbia in programma una guerra su larga scala nel Mar Cinese Meridionale, eventuali altri tentativi per evitare l'accesso cinese alle isole sarebbero stupidi".





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ibtimes.com)