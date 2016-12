La Esse Emme Musica archivia un ottimo 2016 e si prepara a uno strepitoso 2017! (Video)

La Esse Emme Musica archivia un 2016 ricco di successi, pensando già a un 2017 di grande eventi, da Ligabue a Fiorella Mannoia, a Vinicio Capossela e Samuele Bersani

CATANZARO, 29 DICEMBRE - E’ stato un anno stellare, quello che si sta per chiudere, per la Esse Emme Musica. La “creatura” di Maurizio Senese ha infatti incassato tanti successi, in questo 2016, resistendo, come sempre, alle difficoltà, e riuscendo a portare a casa risultati ottimi e prospettive future altrettanto rosee, avendo gettato le basi perché i prossimi mesi siano all’altezza, se non più grintosi, di quelli appena trascorsi. Il tutto organizzato senza alcun finanziamento pubblico, bisogna sottolineare.

I grandi concerti al PalaCalafiore di Reggio Calabria con protagoniste Emma Marrone e Alessandra Amoroso, rispettivamente all’inizio e alla fine di ottobre, sono stati solo gli ultimi di una ricca serie di ospiti che la Esse Emme Musica ha saputo ospitare a partire da aprile scorso, quando sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro è salito Mario Biondi. Di sicuro, per l’agenzia di Senese, motivo di grande soddisfazione è stato l’allestimento di una intera rassegna come quella della Summer Arena. Tra luglio e agosto, in sinergia con il Comune di Soverato, la Esse Emme Musica ha messo su una vera struttura per spettacoli dal vivo all’aperto, organizzandone gli appuntamenti musicali, gestendola in ogni suo aspetto: così è sembrato perfetto affidare l’apertura a un duo d’eccezione, quello formato da Fedez e J-Ax, per la prima volta sullo stesso palco per un concerto insieme per l’unica data in Italia; poi è stato il turno di Fiorella Mannoia, quindi di Vinicio Capossela, ed ancora Gianna Nannini, Salmo, finendo con Alborosie.



C’è da dire poi che il cartellone offerto per tutto il 2016 dalla Esse Emme Musica non si è limitato solo al PalaCalafiore, al Politeama e alla Summer Arena: Maurizio Senese si è anche occupato della nuova edizione di Settembre al Parco, al Parco della Biodiversità di Catanzaro, con un programma di spettacoli che ha potuto contare su Roberto Vecchioni, Antonio Grosso e Le Muse del Mediterraneo, James Senese & Napoli Centrale, per finire con i Nomadi; e tanto successo hanno avuto anche i due concerti di Giusy Ferreri organizzati a Cittanova in occasione dell’edizione 2016 della Festa dello stocco e per la festa patronale allo stadio comunale di Pianopoli; un autentico bagno di folla è stato registrato anche per i due concerti di Luca Carboni al Settembre Rendese e alla Festa del gelato a Lamezia Terme organizzata dall’associazione Lamezia nel Cuore. Archiviate queste manifestazioni che hanno contato qualcosa come oltre 40 mila spettatori complessivi per i concerti a pagamento - «Sono loro, gli spettatori la nostra unica nostra risorsa e non smetteremo mai di ringraziarli», ha detto Senese -, e superato i 100mila spettatori per i concerti ad ingresso gratuito, «numeri che fanno impressione per una regione come la Calabria», la Esse Emme Musica sta lavorando ai prossimi appuntamenti dell’anno che sta per iniziare: a fine gennaio a Catanzaro ci sarà Tango Historias de Amor, mentre a febbraio è prevista una tripla data di Annamaria Barbera, meglio nota come la “Sconsolata” di Zelig, a Rende, Crotone e Catanzaro. Sempre nella città pitagorica, è notizia delle ultime ore, arriverà a fine aprile Fiorella Mannoia. Mentre a marzo ci sarà l’atteso ritorno di Vinicio Capossela con un concerto a Reggio Calabria e uno a Cosenza, dove pure è prevista, sempre a marzo, l’esibizione di Samuele Bersani. E se bisognerà aspettare ancora un po’ prima di conoscere gli altri eventi, tra cui anche quelli della seconda edizione della Summer Arena, un primo importante colpaccio c’è già per il 2017, ed è quello di Luciano Ligabue, il 20 e il 21 febbraio al PalaCalafiore, che ritornerà in Calabria con il suo tour “Made in Italy”.

Video Intervista al promoter Maurizio Senese

