La Fly Sport Inail Molise ospita il quintetto del Foligno

TERMOLI 20 GENNAIO – Incontro testa coda quello che dovrà affrontare sabato pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, la Fly Sport Inail Molise Termoli. Sul parquet del PalaSabetta, infatti, giungerà la squadra del Foligno ultima del girone C della serie B nazionale ancora al palo per ciò che concerne i punti fatti.

La nota positiva per gli uomini del duo tecnico Torregiani/Loperfido è che da lunedì sera sono ripresi regolarmente gli allenamenti e che i giocatori hanno ripreso contatto sia con il campo sia con la palla. Sulla carta i molisani sono nettamente favoriti, secondi in classifica a soli due punti dai battistrada Rieti e Lecce, ma nello sport nulla è dato per scontato.“Non dobbiamo assolutamente sottovalutare i nostri avversari di sabato visto che veniamo da un lungo periodo di non allenamento. Dobbiamo assolutamente mantenere la concentrazione alta e trasportare sul campo tutta la nostra determinazione – hanno rimarcato Torregiani e Loperfido –“. Allo stato attuale la formazione del Foligno ha confermato la sua presenza per il pomeriggio di sabato 21 gennaio malgrado le abbondanti nevicate e il terremoto che ha sfiorato anche la cittadina umbra.