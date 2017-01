La grandine paralizza la città di Catanzaro, "Foto"

CATANZARO 17 GENNAIO - Una violenta grandinata ha colpito poche ore fa l’intero territorio catanzarese. Intorno alle ore 14:00 la pioggia battente ha lasciato posto ad una cascata intensa di chicchi di grandine che rapidamente hanno ricoperto strade, aiuole, balconi, terrazze. In pochi minuti la città è stata sommersa da una coltre bianca ghiacciata.

E come se non bastasse, alcune arterie della città si sono completamente allagate per il sopraggiungere di ulteriori scrosci di pioggia, divenendo impraticabili e mettendo a rischio pedoni e auto: le situazioni più critiche si sono registrate sulla parte nord della città, in direzione del quartiere Gagliano e Pontegrande; mentre sulla tangenziale, il maltempo, ha causato piccoli tamponamenti nella galleria Falcone Lucifero tra un’auto e un camioncino, fortunatamente senza feriti. In serata è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche anche se la pioggia farà da protagnista in questo fine settimana.