LA RUA: \'Tutta La Vita Questa Vita\' è la sigla del \'Dopo Festival\' di Sanremo 2017

SANREMO, 31 GENNAIO - Carlo Conti ha così mantenuto la promessa: le voci del web e della tribuna giornalistica, amareggiati per la loro esclusione dalle ‘Nuove Proposte’, han fatto sì che il conduttore della kermesse dedicasse loro una piccola parte nel Festival, pur se non in gara. La band porterà in tv il nuovo singolo durante la puntata del venerdì, oltre ad aprirne le restanti.

Per i La Rua e i loro fan i due live esclusivi il primo al Traffic Live Club di Roma (25 Gennaio), il secondo presso la Salumeria Della Musica di Milano (26 Gennaio); due live unici, arricchiti dalla presenza di ospiti ed amici della band, nel corso dei quali l’atmosfera intima e confidenziale tipica dei club ha lasciato spazio a quell’energia e adrenalina che contraddistingue i La Rua. Adesso la band di Ascoli Piceno è pronta per tornare in Centro Italia! Il prossimo appuntamento live è fissato per giovedì 3 marzo al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata (TE); i biglietti saranno disponibili dalle ore 12 di mercoledì 1 febbraio sul circuito ufficiale Ticketone.

‘Tutta La Vita Questa Vita’, disponibile per lo streaming e il digital download, arriva dopo Sotto Effetto Di Felicità, il disco prodotto da Dario Faini e La Rua e che contiene 9 brani fra cui ‘Il Sabato Fa Così’ e ‘I Miei Rimedi’. Il video del brano è disponibile su VEVO: http://vevo.ly/i4sQcW

La Rua, band pop/nu-folk formata nel 2004 nella provincia di Ascoli Piceno, sono Daniele Incicco (voce e chitarre), William D’Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria, fx), Alessandro Mariani (chitarre, banjo) e Matteo Grandoni (contrabbasso, basso). L'immaginario della band è nato dal sodalizio artistico tra Daniele Incicco e il songwriter e produttore Dario Faini, conosciuto e richiestissimo songwriter, che negli ultimi anni ha scritto hit multiplatino per Emma, Marco Mengoni, Fedez, Luca Carboni, Annalisa e molti altri.

I La Rua nel 2012 partecipano alla finale del Festival “Voci Nuove e Volti Nuovi di Castrocaro”, classificandosi al terzo posto e ricevendo il premio MEI (Meeting Etichette Indipendenti) come miglior Band. L’anno successivo la band risulta tra le 60 selezionate per partecipare al Festival di Sanremo 2014 nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Non sono positivo alla normalità”. Nel 2014 il gruppo viene scelto come candidato agli MTV Music Awards di Firenze, per la categoria "Best New Generation".

Dalla fine dell’estate 2014 e per tutto l’inverno il gruppo è stato impegnato nella registrazione del primo album, che ha visto la luce nel 2015, sempre in collaborazione e sotto la produzione artistica di Dario Faini. Da novembre 2015 entrano nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, la loro presenza nel programma testimonia il fatto che qualità, ricerca musicale e doti compositive possono trovare spazio anche per il grande pubblico televisivo. E dopo la fase pomeridiana del programma si aggiudicano grazie all’energia e il vigore delle loro esibizioni e dei loro brani l’accesso al serale nella squadra diretta dai direttori artistici Emma Marrone ed Elisa Toffoli.

