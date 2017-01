#lAltraMetàdelCalcio: Serie A, i recuperi della 10^ giornata e classifica su Rai2 all’interno di 90esimo minuto Serie B maschile. Serie B: il 13^ turno dei gironi B e C, i recuperi del D. Tre rinvii per maltempo. Coppa Italia: anticipi 2^ turno

i recuperi e la Coppa Italia in campo sabato e domenica 21 e 22 gennaio alle 14.30Con i tre recuperi della 10^ giornata della Serie A, in programma domani sabato 21 gennaio alle 14.30, si chiude il girone di ritorno ad eccezione di due recuperi. San Zaccaria-Chieti infatti è stata rinviata a data da destinarsi a causa del perdurare del maltempo che sta flagellando il centro Italia. Da giocare anche Chieti-Jesina (11^ giornata) che sarà recuperata il prossimo 25 gennaio.I risultati dei recuperi e la classifica di Serie A troveranno spazio all’interno della trasmissione 90esimo minutoin onda su Rai 2 sabato 21 gennaio a partire dalle ore 18.10.Brescia-Mozzanica sarà trasmessa in diretta tv su Top Planet (canale 63 del digitale terrestre), con la produzione di Professione Calcio, a partire dalle ore 14.15.Le designazioni arbitraliBrescia-Mozzanica (Arbitro Roberto Lovison di Padova; Assistenti di linea Edoardo Maria Brunetti di Milano e Marco Cogrossi di Cremona), Tavagnacco-Fiorentina Women’s (Mattia Pierobon di Castelfranco Veneto, Fabiola Daneluz di Pordenone e Rosaria Bonacci di Trieste), Res Roma-AGSM Verona (Valerio Pezzopane de L’Aquila, Davide Panatta di Roma 1 e Cosma Damiano Pastoressa di Albano Laziale).Anche la Serie B si appresta a compiere il giro di boa con le partite della 13^ giornata dei gironi B e C, ed i recuperi del D in programma domenica 22 gennaio alle ore 14.30. Rinviate per maltempo La Saponeria Unigross-Permac Vittorio Veneto e il recupero dell’11^ del D Apulia Trani-Lazio Women Soccer. L’unica variazione d’orario riguarda Fimauto Valpolicella-Fortitudo Mozzecane che prenderà il via alle 15.00. Tre i cambi di campo: Marcon-Virtus Padova si gioca al “Gaggio” di Marcon, Udinese-Castelvecchio al Campo A “Bearzi” di Udine e Orobica-Vicenza sull’erba artificiale dell’Emilio Vigano di Valbrembo. Il Napoli dalla prossima giornata giocherà tutte le partite interne fino al termine della stagione sul terreno di gioco in erba artificiale del Campo “Simpatia” di Pianura (Na).Arezzo-Imolese (Alessio Angiolari di Ostia Lido), Padova-Gordige (Raimondo Borriello di Arezzo), Sammarinese-Grifo Perugia (Giacomo Casalini di Pontedera), Marcon-Virtus Padova (Davide Fera di Gallarate), Sassuolo-New Team Ferrara (Emanuele Ceriello di Chiari), Udinese-Castelvecchio (Anna Scapolo di Padova).– 13^ giornataAzalee-Riozzese (Davide Faraon di Conegliano), Trento Clarentia-Pro San Bonifacio (Luca De Angeli di Milano), Inter Milano-Sudtirol Damen Bz (Leonardo Umbrella di Nichelino), Fimauto Valpolicella-Fortitudo Mozzecane (Senthuran Lingamoorthy di Genova), Orobica-Vicenza (Emanuele Renzullo di Torre del Greco), Real Meda-Azzurra San Bartolomeo (Diego Peloso di Nichelino), Unterland Damen-Mila Ladies (Andrea Furlan di San Donà di Piave).– Recuperi 11^ giornataLatina-Salento Women Soccer (Gilberto Gregoris di Pescara), Roma-Pink Bari (Gabriele Restaldo di Ivrea).Il Dipartimento calcio femminile LND ha stabilito le date dei recuperi delle gare della Serie B dell’11^ e 12^ giornata non disputate gli scorsi 8 e 15 gennaio per maltempo. Nel girone B Marcon-La Saponeria Unigross Pescara si gioca mercoledì 25 gennaio alle 14.30 e Imolese-Sassuolo martedì 24 alle 17.00 sul campo 1 del “Bacchilega” di Imola. Nel C Vicenza-Real Meda in campo mercoledì 25 sempre alle 14.30 sull’erba artificiale del Comunale “S. Pio X” di Vicenza.Il 2^ turno di Coppa Italia, in programma mercoledì 22 febbraio, scatta questo fine settimana con due anticipi. Sabato 21 gennaio alle 14.30 si gioca Luserna-Novese (Arbitro Ernesto Pinchetti di Sesto San Giovanni), domenica 22 alle 15.30 in campo Nebrodi-Roma XIV (Giuseppe Rispoli di Locri).

