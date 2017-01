Lamezia Terme, commerciante ucciso in un agguato. Ferito anche il nipote di otto anni

LAMEZIA TERME, 20 GENNAIO - Un uomo di 57 anni di etnia rom è stato ucciso ieri sera a Lamezia Terme, freddato da alcuni colpi di arma da fuoco. Ferito, nella stessa circostanza, anche il nipote della vittima, un bambino di otto anni, raggiunto da un proiettile ad una gamba.

Da quanto riportano gli organi di stampa, si è trattato di un vero e proprio agguato. Il cinquantasettenne è stato raggiunto da quattro colpi di pistola mentre stava scaricando la frutta da un furgone per portarla all'interno della sua attività commerciale. Il killer, di cui ancora non si conosce l'identità, è arrivato a bordo di una moto e ha aperto il fuoco contro l'uomo. Uno dei proiettili sparati alla vittima ha colpito di rimbalzo ad una gamba il minore, che fortunatamente non versa in gravi condizioni. Dopo le prime cure, il piccolo si trova ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni, poiché avrebbe riportato una ferita lieve.

Il caso è stato affidato alla polizia, che indaga sulla vicenda. Nessuna ipotesi sarebbe stata esclusa anche se si ritiene che l'agguato possa essere collegato ad una vendetta maturata negli ambienti della criminalità rom locale. La vittima era nota alle forze dell'ordine per diversi precedenti penali, ma negli ultimi tempi sembrerebbe si fosse allontanata definitivamente dagli ambienti della criminalità.

Luigi Cacciatori

Immagine da quotidiano piemontese.it