Lamezia Terme, buttavano sassi da cavalcavia: denunciati due minorenni

LAMEZIA TERME, 16 GENNAIO - Due minori di etnia rom di 14 e 15 anni sono stati denunciati dalla Polstrada di Lamezia Terme con l'accusa di aver lanciato dei sassi da un cavalcavia sulla carreggiata sud dell'autostrada A2 Salerno Reggio Calabria.

Secondo quanto appreso dalle agenzie di stampa, i due ragazzi avrebbero lanciato dei sassi dal cavalcavia che sarebbero finiti sul parabrezza di un autocarro sul quale viaggiavano due persone. Il conducente del mezzo è rimasto ferito fortunatamente in maniera non grave e ha avvisato la Polstrada di quanto accaduto, fornendo una descrizione fisica dei due adolescenti e indicando l'abbigliamento da loro indossato.

Le forze dell'ordine hanno individuato i due minori all'interno di un complesso immobiliare occupato abusivamente da nomadi, non lontano dal luogo dei fatti. I giovani sono stati prelevati e condotti nei pressi della zona in cui è avvenuto il lancio dei sassi e sono stati riconosciuti dal conducente del mezzo. Per gli adolescenti il Tribunale dei Minorenni ha disposto l'affidamento ai loro genitori, ma sono formalmente accusati di tentato omicidio.

Luigi Cacciatori

Immagine da newsbiella.it