Lamezia Terme, estorsione ai danni dei propri dipendenti: interdetto imprenditore

LAMEZIA TERME, 28 GENNAIO - Un imprenditore di Lamezia Terme avrebbe costretto i suoi dipendenti ad accettare condizioni di lavoro per otto o dieci ore al giorno a fronte di un contratto part-time che prevedeva paghe per quattro o cinque ore giornaliere. L’uomo, che gestisce un ristorante-tavola calda, è stato denunciato per estorsione dal Gruppo della Guardia di finanza di Lamezia Terme.

L’operazione denominata “Spartaco” è scaturita a seguito di una denuncia sporta da uno dei dipendenti che era stato licenziato per essersi si era lamentato col suo datore di lavoro delle condizioni di sfruttamento cui era stato sottoposto.

Le fiamme gialle gli hanno notificato un'ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica lametina, con misure personali e patrimoniali, che prevede il divieto temporaneo di esercitare ogni attività imprenditoriale e direttiva. I finanzieri hanno stimato che l’imprenditore abbia guadagnato illecitamente circa 56.600 euro, cifra che è stata preventivamente sequestrata.



Giuseppe Sanzi

