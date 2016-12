Lavoro: crescita tendenziale e calo di occupati fra gli under 35

ROMA, 28 DICEMBRE - Ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail hanno diffuso congiuntamente la prima nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione: nel terzo trimestre del 2016 essa è pari a 22 milioni 775 mila persone, in lieve calo rispetto al trimestre precedente (-0,1%, -14 mila) e in aumento su base annua (+1,1%, +239 mila).

Si riduce l'occupazione fra gli under 35 sia su base annuale che su base trimestrale, calata di 55mila unità (1,1%) rispetto al trimestre precedente e di 29mila (-0,6%) su base annua. Occupazione in crescita invece per gli ultra cinquantenni (+79mial pari all'1% su base trimestrale e più 344mila, pari al 4,6%, su base annua).

“L'insieme dei dati provenienti da fonti diverse mette in luce che nel terzo trimestre 2016 il livello complessivo dell'occupazione è cresciuto ancora su base annua e si è sostanzialmente stabilizzato a livello congiunturale”, si legge nella Nota trimestrale congiunta. La crescita tendenziale dell'occupazione, sottolinea la nota congiunta, “è stata interamente determinata dalla componente del lavoro dipendente, sia in termini di occupati complessivi (+1,8% Istat-Forze di lavoro) sia di posizioni lavorative riferite specificamente ai settori dell'industria e dei servizi (+3,2% Istat-Oros).

L'andamento tendenziale trova conferma sia nei dati relativi alle Comunicazioni obbligatorie del ministero del lavoro rielaborate (+543 mila nella media del terzo trimestre 2016 rispetto al terzo trimestre 2015) sia nei dati dell'Inps-Osservatorio sul precariato riferiti alle sole imprese private (+473 mila posizioni lavorative al 30 settembre 2016 rispetto al 30 settembre 2015)”.

Inoltre, dalla nota congiunta si evince che “le dinamiche del mercato del lavoro, e in particolare dell'occupazione, che si sono manifestate nel corso del 2016 avvengono in un contesto di crescita del prodotto interno lordo. Nel terzo trimestre del 2016 il Pil ha segnato un aumento congiunturale dello 0,3% e un tasso di crescita tendenziale dell'1%. L'input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) risulta stabile sotto il profilo congiunturale mentre in termini tendenziali la crescita (+0,9%) risulta sostanzialmente allineata a quella del Pil”.





Luna Isabella

(foto da leggioggi.it)