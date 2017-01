Lavoro: intese Regione-Miur, pubblicata graduatoria definitiva

Approvata ieri la graduatoria definitiva relativa al PAC in riferimento alle intese tra Regione e Miur

CATANZARO 21 GENNAIO - L’Assessore regionale al Lavoro Federica Roccisano ed il Dirigente generale del Dipartimento “Sviluppo economico e Lavoro” Fortunato Varone comunicano che, ieri, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al "PAC - Manifestazione di interesse, per la selezione di massimo 600 soggetti disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria".

Domani, lunedì 23 gennaio, sarà, invece, pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso pubblico "PAC - Manifestazione di interesse, per la selezione di massimo 627 soggetti, disoccupati e disoccupati in possesso dello status di percettori di ammortizzatori sociali in deroga, per un percorso di qualifica in grado di offrire maggiori opportunità lavorative, in attuazione delle intese raggiunte dalla Regione Calabria e il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per la Calabria".

Si comunica, inoltre, che sono stati sbloccati – informa una nota dell’Ufficio stampa della Giunta - i pagamenti relativi ai tirocini extracurriculari previsti, soggetti promotori ed ospitanti, nonché le risorse per il pagamento degli stagisti nell’ambito della misura 7.1. In riferimento alla manifestazione di interesse, per il conferimento di ottantuno incarichi di consulenza a supporto dell’iniziativa di auto imprenditorialità nell’ambito del progetto “Garanzia Giovani”, gestita da Azienda Calabria Lavoro, si comunica che è pervenuta, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel mese di dicembre, l’approvazione del progetto.