Santa Rosa: Lecce in Movimento invia le firme per la predisposizione delle strisce pedonali disabili

LECCE 23 GENNAIO - Dopo aver accolto le rimostranze di molti residenti del quartiere di Santa Rosa in merito alla difficoltà per i diversamente abili di attraversare Piazza Indipendenza, Michel Romano, presidente dell'associazione Lecce in Movimento, ha proceduto alla raccolta di numerose firme che ha allegato a sostegno della richiesta che ha inviato formalmente al Sindaco Paolo Perrone.

Con tale istanza, l'associazione e i residenti richiedono la predisposizione di due strisce pedonali per attraversamento disabili in Piazza Indipendenza, una richiesta che nasce dalle difficoltà quotidiane che in molti hanno registrato a causa della mancanza di scivoli e della presenza di un’aiuola che non consente un comodo transito a chi deambula con la sedia a rotelle. Le cosiddette barriere architettoniche, dunque, non consentono a chi ne ha bisogno, anziani e disabili, di transitare in comodità e sicurezza in questa zona della città.Michel Romano, facendosi carico di questa problematica, ha dunque richiesto di prendere in esame "l'adeguamento dei due attraversamenti pedonali già presenti lungo il viale sopracitato, ripristinando la segnalazione in terra come previsto dal codice stradale, ritenendo opportuno anche la predisposizione in entrambi i sensi di marcia di un raccordo tra il marciapiede e l'attraversamento stesso, realizzando degli scivoli appositi oppure portandolo a livello del marciapiede, avendo cura di rimuovere l'aiuola in disuso antistante la zona interessata, che allo stato attuale ne impedisce un accesso agevole ai cittadini tutti".Alla richiesta, Romano ha allegato svariati fogli colmi delle firme dei residenti e le foto della situazione attuale del viale dove sì, sono presenti le strisce pedonali, ma non sono ottimizzate all'uso di anziani con problemi deambulatori e persone con handicap gravi."I cittadini di Santa Rosa hanno voluto dare voce ai meno ascoltati con quest'istanza che siamo certi verrà presa in considerazione dal Sindaco Perrone, il quale ha dimostrato grande attenzione in più occasioni nei confronti del quartiere e delle sue asperità", ha dichiarato fiducioso il presidente di Lecce in Movimento.(notizia segnalata da