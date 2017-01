Avvocato A&T. Codice della Strada 2017: Ecco le nuove regole della strada

Piu’ sicurezza mentre si guida: Ecco le nuove regole della strada



A partire dal 2017 la normativa relativa alla circolazione stradale subirà importanti modifiche al fine, soprattutto, di ridurre il numero dei sinistri stradali e invitare gli automobilisti a una guida più sicura e attenta. Lo stesso Consiglio di Sicurezza Nazionale (NSC) ha diffuso i dati che mostrano, ad esempio, che il 27% degli incidenti automobilisti sono causati dall’uso del telefono cellulare.

Vediamo quali sono le novità più rilevanti:per chi fa uso del cellulare durante la guida è prevista un inasprimento delle sanzioni, ovvero il ritiro della patente dai 15 ai 2 mesi, con una multa da 161 euro a 646 euro (e meno 5 punti dalla patente). Nei casi di incidente, scatterà anche il sequestro dello smartphone. In caso di recidiva è stabilita la sospensione della patente, da 1 a 3 mesianche le automobili dovranno dotarsi di quel dispositivo elettronico capace di raccogliere dati al fine a individuare stile di guida ed eventuali sinistri stradali. Allo stesso modo potrebbe diventare obbligatoria l’installazione di un vivavoce integrale, dei segnalatori in grado di indicare l’invasione della corsia opposta, della frenata automatica di emergenza e dello specchietto che elimina il cosiddetto “angolo ciecoi bimbi che non superano i 125 cm di altezza non potranno più viaggiare sui rialzi senza schienale, pena il decurtamento di 5 punti della patente e una multa tra i 70 e il 285 euro. In dettaglio sarà obbligatorio l’uso dei seggiolini auto per i bambini fino a 125 cm d’altezza per consentire di meglio posizionare la cintura di sicurezza su spalla e torace del pargolo. I rialzi senza schienale saranno permessi solo ai bimbi over 125 cm.Ciclisti: i ciclisti avranno l’obbligo di tenere le luci accese di sera e di avere i dispositivi catadiottrici funzionantiSeguici anche su Facebook