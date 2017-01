Legnano, confermata meningite per il paziente di 49 anni ricoverato. Due casi in pochi giorni

LEGNANO, 10 GENNAIO - Confermata meningite per l'uomo di quarantanove anni ricoverato all'ospedale di Legnano da venerdì pomeriggio. Un altro paziente, di cinquanta anni, di Canegrate, si trova nel reparto di Rianimazione da domenica mattina affetto da meningite da meningococco di tipo C. Solo uno dei due casi sarebbe contagioso.

L'emergenza si sta allargando anche nel lombardo, ma come spesso viene ribadito, non vi è rischio di epidemia.

“Al paziente di Canegrate, che è cosciente e le sue condizioni sono stazionarie, il sierotipo individuato è di tipo C. A differenza dell’uomo di Busto Garolfo, per il quale non vi alcun pericolo di contagio. Nel primo caso si tratta quindi di una forma contagiosa che prevede precise procedure di profilassi antibiotica scattate fin da subito”, ha spiegato il dottor Paolo Viganò, il primario dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Legnano.

A causa della contagiosità di uno dei due pazienti venti persone sono state sottoposte alla profilassi prevista per questi casi.

Chiara Fossati

immagine da www.ravennaedintorni.it