Levato, sollecita locali per la Croce Rossa e al gruppo comunale di volontari Protezione Civile

Levato sollecita assegnazione locali alla croce rossa e al gruppo comunale di volontari protezione civile

CATANZARO, 03 GENNAIO - Il consigliere Luigi Levato ha sollecitato al settore patrimonio di palazzo de Nobili, l’assegnazione di locali di proprietà dell’ente, in comodato d’uso gratuito, alla sezione della Croce rossa italiana e al Gruppo comunale di volontari della protezione civile. “Avevamo condiviso con il sindaco Abramo la richiesta delle due Associazioni di poter avere a disposizione uno stabile di proprietà comunale per adibirlo a sede per le loro rispettive attività.

Una richiesta che abbiamo ritenuto legittima proprio per l’alto valore sociale che le due Associazioni svolgono per la comunità catanzarese”.“Avere a disposizione una sede più funzionale – ha aggiunto Levato - consentirebbe alla Cri e al Gruppo comunale di volontari, un servizio migliore per la città, e contribuirebbe a restituire all’uso pubblico una struttura di interesse collettivo. Inoltre, l’assegnazione consentirebbe ai cittadini di avere un punto di riferimento fisso a cui rivolgersi in caso di necessità.Ho seguito per conto del Sindaco questa complessa vicenda in quanto l'utilizzo dei locali comunali da parte di gruppi e associazioni che non perseguano fini di lucro, non solo permetterebbe di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, ma anche di favorire l'attività degli enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.Non c’è dubbio che i criteri che disciplinano il rapporto vanno regolamentati, ma vanno innanzitutto individuati al più presto i locali, dei quali dovrà esserne accertata anche la disponibilità e l’adeguatezza. Chiedo, dunque – ha concluso Levato – che il settore patrimonio si adoperi per portare a compimento una espressa volontà del sindaco e dell’amministrazione”