Lite per affitto non pagato: donna uccisa in provincia di Chieti

CHIETI, 12 GENNAIO - È finita in tragedia una banale lite per un affitto non pagato. È successo a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove una donna di 45 anni è stata uccisa da un uomo di 48 anni originario di Firenze. La donna, residente a Pescara, aveva raggiunto l'abitazione di Francavilla per chiedere i pagamenti arretrati dell’abitazione di famiglia non più utilizzata, che la vittima aveva affittato da alcuni mesi al presunto assassino.

Dalle prime informazioni sembra che l'uomo non pagasse l'affitto da mesi e che, al termine di una violenta lite, avrebbe colpito la donna che sarebbe caduta su un tavolo di vetro, andato in frantumi. L'uomo poi l'avrebbe colpita al collo, forse con una scheggia di vetro. Sul posto sono giunti i Carabinieri della compagnia di Chieti, che avrebbero sorpreso l'uomo mentre cercava di spostare il cadavere, probabilmente con l'intento di occultarlo. A quel punto il presunto assassino è stato accompagnato in caserma, mentre nell'abitazione sono intervenuti il pm e il medico legale.



Giuseppe Sanzi