Livorno, mercantile africano incagliato vicino la costa a causa del maltempo

LIVORNO, 13 GENNAIO - Una nave mercantile di 128 metri, la Sigma, battente bandiera liberiana, si è incagliata a causa del forte vento nei pressi della Rotonda di Ardenza, a Livorno. L'equipaggio a bordo della nave è composto da 18 persone. L'allarme è scattato in mattinata, quando il mercantile si è avvicinato troppo alla riva dove il fondale è piuttosto basso. La nave era ancorata in rada, ma il forte vento di Ponente, arrivato ad 80 chilometri all'ora, e il mare grosso hanno probabilmente disancorato l'imbarcazione che è stata spinta verso la costa.

I vigili del fuoco hanno immediatamente precisato che nessuno è in pericolo di vita. Il nucleo sommozzatori inviato dalla direzione regionale Toscana è comunque pronto intervenire per le operazioni di soccorso alla nave, bloccata di fronte alla passeggiata sul lungomare di Livorno. “Stiamo costantemente monitorando la situazione della nave incagliata”, ha spiegato il sindaco Filippo Nogarin, intenzionato a raggiungere la rotonda di Ardenza per un sopralluogo.





Giuseppe Sanzi

(fonte immagine iltirreno.gelocal.it)