Luca Bianchini colpisce nuovamente al cuore. Grande successo per l\'incontro Ubik

CATANZARO 22 GENNAIO - Luca Bianchini è uno che parla alla gente col cuore, senza filtri, e le persone lo percepiscono subito e lo adorano per questo.



Se i suoi libri sono straletti è perché il suo modo di scrivere traduce il pensiero e le sensazioni del pubblico.

Una sua presentazione è sempre un grande show in cui Luca si dona con tutto se stesso.

Il suo ritorno a Catanzaro per la Ubik, in occasione dell'uscita del suo ultimo romanzo, “Nessuno come noi”, è stato un trionfo, tra risate e tuffi nel passato.

La storia, infatti, nasce grazie al ritrovamento del diario del liceo di Bianchini.Siamo a fine anni '80, in una scuola dove si incontrano i ricchi della collina e i figli di operai della periferia torinese.L'autore è uno di questi ultimi e si diverte e commuove nel ricordare la sua adolescenza: < >< >Il Sante Fè Beach come location perfetta, Nunzio Belcaro e Giulia Zampina ad accompagnare Bianchini nei suoi racconti, Valentina Silipo con i suoi piacevoli intermezzi musicali per far calare i presenti nell'atmosfera di quegli anni in cui imperversavano gruppi che hanno fatto sognare come gli Spandau Ballet e gli Wham.Una serata speciale in cui Luca, travolgente e ironico come solo lui sa fare, ha calamitato l'attenzione di tutti con leggerezza e profondità.Di Bianchini non ci si stanca mai ma i fans possono stare tranquilli, a breve lo scrittore ritornerà per un tour nelle scuole.