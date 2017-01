Luigi Di Maio: "L'unica volta che ho incontrato Marra l'ho fatto nel mio ufficio della Camera"

ROMA, 27 GENNAIO - "L'unica volta che ho incontrato Marra l'ho fatto nel mio ufficio alla Camera in totale trasparenza (l'incontro è stato regolarmente registrato) e non avendo nulla da nascondere sono stato io stesso a darne notizia oltre un mese fa, raccontandone anche i contenuti". Sono queste le parole di Luigi Di Maio, affidate ad un post su Facebook, con cui smentisce l'articolo pubblicato quest'oggi dal "Corriere della Sera" che scrive di altri due incontri tra lui e Marra.

Il vicepresidente della Camera, inoltre, sottolinea: "A parte questo incontro non ci ho mai parlato, non ho autorizzato nulla, tantomeno atti da spedire ad Anac".

Il leader pentastellato lancia un duro affondo e promette di adire le vie legali: "L'articolo pubblicato dal 'Corriere' contiene informazioni false e non fornisce nessuna prova documentale, ma solo chiacchiere da ubriachi". Chiunque dovesse dire il contrario verrà querelato. Ho già querelato altre testate per aver pubblicato informazioni false su questo tema, lo farò anche in questa occasione".

A conclusione del post, Di Maio esorta la stampa ad un comportamento più corretto: "Oltre ad aver perso lettori, i quotidiani hanno perso ogni credibilità. Al posto di comprarli, la mattina fate beneficenza: saranno soldi spesi meglio".

Luigi Cacciatori

Immagine da nextquotidiano.it