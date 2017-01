Abramo e Levato: "Posa prima pietra" completamento Scuola media di "Santo Janni Cz) - (Foto e Video)

CATANZARO, 13 GENNAIO - È stata una promessa mantenuta, un impegno onorato, quello del consigliere Luigi Levato e del sindaco Abramo riguardo i lavori di completamento della Scuola media del quartiere di Santo Janni, a Catanzaro.

Come annunciato dal Primo cittadino, nel corso della festa estiva rionale, durante la quale aveva sottolineato che la proposta di dare vita ad unera stata presa in totale sinergia con ilper il quale Abramo ha sempre speso meritati elogi per l'operato svolto, continuano le opere e i progetti diNella giornata di oggi, 13 gennaio, alle ore 11.00, nei pressi dellailcon gli, e ilhanno presenziato l'avvio dei lavori per il completamento dell', diretto dalla dott.Il Sindaco, come più volte ha ribadito, tiene molto al quartiere S. Janni e la posa della prima pietra rappresenta un motivo di orgoglio per il compimento di uno tra i tanti lavori che ha già messo in atto nelle diverse zone della città. Viene a concretizzarsi una delle aspirazioni delil quale ha dichiarato che “dotare il quartiere di una scuola media efficiente, sicura e moderna, convoglierà tanti alunni, non solo dei quartieri di Cava ed Alli ma sicuramente anche di altri quartieri limitrofi”.Tra i presenti il parrocoil quale, prima di impartire la benedizione ai presenti, ha rivolto il ringraziamento alper la loro attenzione al territorio, ha salutato le insegnanti e idelleha sottolineato che questa scuola è uno tra idel quartiere e che, come ogni buona iniziativa, è doveroso affidarla alladi Dio e alla Materna protezione della VergineAlla fine della cerimonia Ilsi sono recati, con il parroco, nel, per fare il sopralluogo nel piazzale antistante allasi èfin da subito, per chiedere l’per un sovrapassaggio che consentirà ai fedeli di accedere oltre ilsenza alcun impedimento.Grande soddisfazione per gli abitanti del quartiere, in questa giornata che segna l’adempimento di due grandi obiettivi: la nuova scuola per Santo Janni e il sovrapassaggio per il quartiere Cava.

