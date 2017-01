Lutto nel Pd: Morto Mario Bafaro a 39 anni, dirigente partito e capostruttura Guccione

CATANZARO, 31 GENNAIO - E' morto stamane, a 39 anni, probabilmente per un infarto, Mario Bafaro, capostruttura del consigliere regionale Carlo Guccione, dirigente del Pd cosentino. "Ricordero' Mario Bafaro - ha detto Giovanni Puccio, responsabile organizzativo del Pd Calabria - per la sua grande passione, la militanza coraggiosa e sempre coerente.

Lo ricordero', soprattutto, per I suoi occhi buoni e I suoi modi gentili. La mitezza e la forza, caro Mario, non ti hanno salvato da un destino baro e crudele. La comunita' del Pd calabrese ti portera' nel cuore e si stringe in questo momento di dolore e smarrimento alla famiglia e al consigliere regionale Carlo Guccione".