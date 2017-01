Luxottica-Essilor: fusione da 50 miliardi di euro

PARIGI, 16 GENNAIO – Stamattina, prima dell’apertura dei mercati, è stata ufficializzata la fusione tra Luxottica e il colosso francese Essilor, che dà vita ad una società da 50 miliardi di capitalizzazione e 140 mila dipendenti.



Si tratta di una fusione in grado di sconvolgere il mercato dell’industria degli occhiali – settore in netta espansione negli ultimi anni – e non fa altro che rendere concreta un’opzione che già da qualche anno maturava nelle menti dei grandi manager Hubert Sagniéres e Leonardo del Vecchio. Infatti tre anni fa, dopo una lunga trattativa, era stato poi l’italiano a non permettere all’accordo di prendere il volo a causa di qualche perplessità sulla società francese.

Dopo una ristrutturazione societaria di Essilor, che ha reso l’azienda transalpina più moderna e orientata ai consumatori, niente ha potuto fermare questo matrimonio, che se fosse nato nel 2015 avrebbe conseguito ricavi netti per oltre 15 miliardi di euro.



Leonardo Del Vecchio sarà il maggiore azionista – con il 31/38% - nonché presidente esecutivo della società. Sagniéres, invece, sarà il vice presidente esecutivo. La società sarà quotata a Parigi.



“Con questa operazione si concretizza il mio sogno di dare vita ad un campione nel settore dell’ottica totalmente integrato ed eccellente in ogni sua parte. Sapevamo da tempo che questa era la soluzione giusta ma solo ora sono maturate le condizioni che l’hanno resa possibile. Il matrimonio tra due aziende leader nei rispettivi settori porterà grandi vantaggi per il mercato, per i dipendenti e principalmente per tutti i nostri consumatori. Finalmente, dopo cinquanta anni di attesa, due parti naturalmente complementari, montature e lenti, verranno progettate, realizzate e distribuite sotto lo stesso tetto”, ha commentato il nuovo presidente esecutivo del gruppo.



L’amministratore delegato di Essilor ha invece affermato: “ll nostro progetto si basa su una motivazione semplice: rispondere meglio ai bisogni di un’immensa popolazione mondiale relativi alla correzione e alla protezione della vista, unendo due grandi società, una dedicata alle lenti e l’altra alle montature. Con straordinario successo, Luxottica ha creato marchi prestigiosi, supportati da una catena di approvvigionamento e da una rete distributiva all’avanguardia nel settore. Essilor porta 168 anni di innovazione ed eccellenza industriale nella progettazione, fabbricazione e distribuzione di lenti oftalmiche e da sole. Unendo oggi le loro forze, questi due player internazionali possono adesso accelerare la loro espansione globale, a beneficio di clienti, dipendenti e azionisti, e dell’intero settore”.

Carlo Giontella



Immagine da Ilcorsivoquotidiano.net