M5s, Bulgarelli si sfoga sui social: "Rousseau cerchio magico? Beppe aiutaci tu!"

ROMA,12 GENNAIO - Post polemico da parte della senatrice del Movimento 5 stelle Elisa Bulgarelli dopo il fallito accordo tra i liberaldemocratici di Alde e i grillini.

"Ma l'associazione Rousseau è 'la segreteria' del partito 5 stelle ovvero il centro dei cerchi e cerchietti magici del moVimento? E pensa se non stessero lavorando al DDM (Direct democracy movement)....Beppeeeeeeeeee aiutaci tu!", scrive la senatrice sul proprio account Facebook.

Il post pubblicato da Elisa Bulgarelli è apparso sui social dopo che non è stata possibile l'annessione dei grillini nel gruppo del leader Guy Verhofstandt, in seguito alla constatazione avvenuta all'interno del Parlamento di Bruxelles. Dopo il rifiuto non sono tardate le osservazioni in merito alla questione da parte dell'esponente del M5s che ha esposto per iscritto le sue considerazioni pubblicando nel proprio blog che "l’establishment ha deciso di fermare l’ingresso del MoVimento 5 Stelle nel terzo gruppo più grande del Parlamento Europeo". Scrivendo inoltre che "questa posizione ci avrebbe consentito di rendere molto più efficace la realizzazione del nostro programma", e che "tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi. Abbiamo fatto tremare il sistema come mai prima".

Alessia Terzo

