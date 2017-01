M5S, Fico afferma: "Non sapevo che avremmo aderito ad Alde. Lo reputo un errore"

ROMA, 15 GENNAIO - Il presidente della Commissione di Vigilanza, Roberto Fico ha affermato: "Non sapevo che avremmo aderito ad Alde. Lo reputo un errore e anche questo errore andrebbe ammesso. Noi non siamo un movimento che fa alleanze. Nel Parlamento Ue c'è un meccanismo che ci costringe alle alleanze, ma il nostro posto vero è nei non iscritti, finché non raggiungiamo il numero per fare il gruppo nuovo".

Sulla situazione politica in Italia ha aggiunto: “Il 24 gennaio la Corte Costituzionale presenterà le correzioni sull'Italicum e per noi si può andare a votare con la legge che uscirà dalla Consulta, applicata in modo uniforme. Poi, il prima possibile si va al voto". Queste affermazioni pronunciate durante la sua intervista su SkyTg24 hanno messo in evidenza la volontà del Movimento di non effettuare alcuna alleanza, in vista delle prossime elezioni, ma di basare la campagna elettorale su un programma ben strutturato. Fico reputa che il Movimento possa raggiungere il 51% di voti se il sistema elettorale sarà di tipo proporzionale puro.

Riguardo a Renzi ha poi affermato: “Avendo problemi nel Pd, preferisce guardare in casa dei altri. Dice che faranno un programma in modo originale, ma noi lo stiamo già facendo. Cerca solo di buttare fango ma è meglio che guardi in casa sua".

(fonte immagine L'Huffington Post)

Caterina Apicella