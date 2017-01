M5S: Grillo propone divorzio da Ukip in Europa, si vota sul blog

ROMA, 8 GENNAIO – I pentastellati, tramite la piattaforma Rousseau, votano per l’uscita dal gruppo EFDD (Europe of Freedom and Direct Democracy), costituito dal Movimento 5 Stelle insieme agli inglesi di Ukip e altre delegazioni minori.

Il divorzio da Ukip, incoraggiato da Grillo nel blog, deriva dalla nuova situazione nell’Unione Europea a seguito della vittoria del Leave nel referendum sulla Brexit con in quale ‘’Ukip ha raggiunto il suo obiettivo politico: uscire dall’Unione europea. Parliamo di fatti concreti: Farage ha già abbandonato la leadership del suo partito e gli eurodeputati inglesi abbandoneranno il Parlamento europeo nella prossima legislatura. Fino ad allora, i colleghi inglesi saranno impegnati a valorizzare le scelte che determineranno il futuro politico del Regno Unito.’’

L’appartenenza al gruppo EFDD pone il Movimento in una situazione di stallo, in cui non è possibile il perseguimento di un obbiettivo comune a livello europeo. ‘’Rimanere in EFDD equivale ad affrontare i prossimi due anni e mezzo senza un obiettivo politico comune, insieme a una delegazione che non avrà interesse a portare a casa risultati concreti -ha aggiunto Grillo- ci ritroviamo nelle condizioni di rimanere in Parlamento con le prerogative derivanti dall'appartenenza a un gruppo politico, ma senza la possibilità di fare il massimo per realizzare il programma del MoVimento 5 Stelle in Europa.’’

Su cosa si vota

Le alternative che si prospettano agli iscritti sono tre: la prima consiste nel confluire nel gruppo politico ALDE, conta 68 eurodeputati e con la presenza del MoVimento 5 Stelle diventerebbe la terza forza politica al Parlamento europeo, una seconda alternativa consiste nell’appartenenza al gruppo dei Non Iscitti mentre l’ultima può essere votata per decidere di non lasciare l’EFDD.

