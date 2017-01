M5S: Ugo Forello è il candidato sindaco a Palermo

PALERMO, 19 GENNAIO – Gli iscritti 5 Stelle hanno deciso: Ugo Forello è il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle a Palermo.



Come accade regolarmente, all’interno del MoVimento, prima delle elezioni – sia nazionali che territoriali - la scelta sulla candidatura alle comunali della prossima primavera del capoluogo siciliano è avvenuta sul blog di Beppe Grillo.

Al voto online hanno partecipato 590 iscritti, dei quali circa il 60% - vale a dire 357 unità - hanno deciso di sostenere Ugo Forello, avvocato penalista e tra i fondatori di “Addiopizzo”, un comitato di volontari attivi nelle comunità antimafia siciliane. Forello è riuscito, dunque, ad ottenere la candidatura superando abbastanza agevolmente il suo principale competitor, il poliziotto Igor Gelarda, il quale ha ottenuto comunque una buona somma di voti, pari a 233.



Ugo Forello era il candidato su cui, fin da subito, aveva riposto maggiori speranze la parte del MoVimento – guidata politicamente dal consigliere regionale - Gianpiero Trizzino - che era uscita indenne dalle problematiche emerse per l’indagine sulle firme false a Palermo, nella fase di presentazione delle liste alle elezioni comunali del 2012.



"Sento il dovere di ringraziare tutti gli attivisti palermitani per la grande fiducia manifestata nei miei confronti. Essere scelto dai cittadini come candidato sindaco della nostra amatissima Palermo è un onore e in questo momento sono davvero emozionato per la responsabilità di cui avete investito me e tutti gli altri candidati al consiglio comunale. Vorrei ringraziare tutti i Meetup di Palermo per il lavoro svolto soprattutto in questi ultimi mesi e per aver creduto fino alla fine in questo percorso. Un pensiero a Igor Gelarda, che con me ha affrontato la selezione finale. Sono consapevole che già tanto è stato fatto, ma sono altrettanto certo che la vera partita comincia adesso. Il MoVimento 5 Stelle si aprirà ancora di più al territorio, chiedendo il contributo a tutti i palermitani che vorranno farsi protagonisti di un cambiamento culturale, sociale ed economico della nostra città. Infine, un ringraziamento vorrei riservarlo al garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e a Davide Casaleggio per il segnale importante che hanno saputo dare in questi mesi molto difficili, dando fiducia alla nostra città e ai tanti palermitani onesti che sognano una città migliore", sono state le dichiarazioni del neo-candidato a sindaco.

Carlo Giontella





Immagine da meetup.com