Mafia, catturato boss: era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi

CATANIA, 15 GENNAIO – I Carabinieri del comando provinciale di Catania hanno arrestato a Viagrande, nel Catanese, il boss inserito nella lista tra i 100 più pericolosi, a capo della cosca Santapaola ed al comando di uno dei più vasti traffici di droga.

La cattura è avvenuta grazie alle indicazioni del fratello del ricercato, divenuto collaboratore di giustizia. Il latitante è stato trovato dai carabinieri mentre era nascosto in un appartamento in affitto, in una zona alquanto isolata, con una coppia di suoi amici, arrestati per favoreggiamento. Da giorni l’intera area era sotto il controllo degli agenti dell’arma.

L’uomo, di circa 30 anni, era ricercato dal 2014. Si era reso irreperibile dopo una condanna a sei anni e otto mesi nel processo scaturito dall'operazione antimafia denominata “Fiori bianchi”. La sua specializzazione era il traffico di droga internazionale, con collegamenti con Albania e Grecia. La procura ha deciso che i dettagli dell'arresto saranno divulgati in una conferenza stampa in programma per domani mattina a Catania.

(fonte immagine l'Eco dell'Alto Molise)

Caterina Apicella