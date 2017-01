Mafia: Smantellata cosca di Catania, sigilli a impero economico Sicilia, Calabria e Campania

CATANIA, 13 GENNAIO - Clan smantellato a Catania. Trentuno le persone arrestate dalla Squadra mobile per associazione a delinquere di stampo mafioso, ritenute inserite nella cosca Cappello-Bonaccorsi.

Tutte rispondono di associazione armata, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio, estorsione e intestazione fittizia di beni. In azione anche agenti del Servizio centrale operativo.La cosca contrallava le piazze dello spaccio nei rioni di San Cristoforo e Librino e in diversi comuni della provincia. Sequestri, nel territorio etneo e in altre citta' di Sicilia, Calabria e Campania, di numerose societa' nei settori della raccolta rifiuti, imprese per la gestione di bar, ristoranti e pizzerie, nonche' dell'abbigliamento, per svariati milioni di euro. I particolari nella conferenza stampa in Procura alle 10.30.