Maltempo, a Pescara esonda il fiume

PESCARA, 18 GENNAIO - Alle 5.00 di questa mattina, il fiume che scorre per le vie di Pescara, in Abruzzo, è esondato. Il Comune ha messo in guardia i cittadini, sconsigliando l'uso delle auto.

Un altro allarme per la regione, che oltre a quello riguardante la neve che, negli ultimi giorni, sta devastando il Sud Italia, si è aggiunto proprio oggi anche quello riguardante l'acqua del fiume che sta straripando.

Intorno alle 4.30 della mattina i semafori hanno segnalato l'allarme, e le rive sono state chiuse immediatamente.

Sul posto ci sono la Protezione civile di Pescara e la Polizia municipale, in particolare per controllare i sottopassaggi della città.

Chiara Fossati

immagine da www.abanopeople.it