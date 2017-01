Maltempo: Anas, rallentamenti sulla 106

REGGIO CALABRIA, 23 GENNAIO - Le intense precipitazioni atmosferiche delle ultime ore in Calabria, stanno creando qualche rallentamento alla circolazione su alcuni tratti della rete stradale 106 'Jonica', ma senza particolari criticita'. Anas e' impegnata ininterrottamente con uomini e mezzi per prevenire disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale. Al momento sulla statale 106 "Jonica" Var/B, a seguito di uno smottamento proveniente da una scarpata adiacente al piano viabile, e' stato disposto il senso unico alternato in corrispondenza dello svincolo di Marina di Gioiosa Jonica al km 21,300 in provincia di Reggio Calabria. Sul posto sono gia' in corso i primi interventi di messa in sicurezza al fine di per ripristinare la circolazione il prima possibile.