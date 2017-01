Maltempo. Calabria: Crollo di un tratto della tangenziale nel Catanzarese

CATANZARO, 23 GENNAIO - L'ondata di maltempo prevista in Calabria sta imperversando sin dalla scorsa notte soprattutto nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, aree per le quali la Protezione Civile ha indicato lo stato di allerta rossa.

Piogge intense si stanno verificando dalla scorsa notte, accompagnate a vento anche forte, su quasi tutta la regione, ma al momento non si registrano particolari conseguenze, anche se non mancano i rallentamenti soprattutto sulla viabilita' secondaria.

Alcune strade sono allagate a Catanzaro e in altri comuni dell'area sud della regione. Considerato lo stato di allerta, diversi sindaci hanno adottato il provvedimento di chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Tra questi, quelli di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. Aule vuote anche in diversi centri delle tre province.

A Girifalco, nel Catanzarese, la pioggia incessante ha provocato, nella mattinata di oggi, il crollo di un tratto della tangenziale.



La circonvallazione, cosi' come reso noto dall'Amministrazione comunale, collega la strada provinciale per Amaroni (Cz) e la strada provinciale per Monte Covello. Il crollo e' avvenuto non lontano dalla sede del liceo scientifico ed ha travolto anche un'autovettura in sosta.

La strada e' stata chiusa completamente al transito. L'amministrazione comunale ha convocato un tavolo di lavoro per fare il punto sulla situazione. Il Comune ha suggerito "di ridurre al minimo, per quanto possibile, gli spostamenti". PIogge particolarmente intense sulla fascia ionica reggina, dove pure sono segnalati disagi e problemi per quanto riguarda la viabilita'