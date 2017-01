Maltempo: chiuso tratto della A8 e A26 per pioggia gelata

Maltempo: pioggia gelata pure su A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

Chiuso per presenza sulla sede stradale del fenomeno della 'pioggia gelata' un tratto della A26 Genova Voltri Gravellona Toce, per l'esattezza tra Ghemme e l'allacciamento con la SS33 del Sempione e il tratto della Diramazione Gallarate Gattico tra il bivio con l'A26 e Sesto Calende, in entrambe le direzioni. Lo riferisce la socioeta' Autostrade per l'Italia.

Come noto, tale fenomeno puo' verificarsi in caso di temperature al suolo molto basse ma non e' prevedibile e soprattutto non puo' essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, sebene queste siano abbondantemente eseguite, come in questo caso, anche in fase preventiva fin dal pomeriggio di oggi. Sul tratto chiuso continuano ad operare tutti i mezzi speciali della societa' per limitare gli effetti del fenomeno e garantire una pronta riapertura in sicurezza della A26 e della Diramazione Gallarate Gattico non appena le condizioni meteo lo permetteranno.Per la natura del fenomeno si consiglia di prestare molta attenzione e di ridurre la velocita' nelle strade limitrofe all'A26. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' saranno diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Appley; su Sky TG24 HD ; sul sitoautostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24Sulla A8 Milano-Varese si e' resa necessaria la chiusura del tratto tra il bivio con la Diramazione Gallarate Gattico e Varese, in entrambe le direzioni, a causa del fenomeno meteorologico della 'pioggia gelata'. Come noto tale fenomeno puo' verificarsi in caso di temperature al suolo molto basse ma non e' prevedibile e soprattutto non puo' essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, "seppure - precisa la societa - abbondantemente eseguite, come in questo caso, anche in fase preventiva fin dal pomeriggio di oggi".Sul tratto chiuso continuano ad operare tutti i mezzi speciali della societa' per limitare gli effetti del fenomeno e garantire una pronta riapertura in sicurezza della A8 non appena le condizioni meteo lo permetteranno. Per la natura del fenomeno si consiglia di prestare molta attenzione e di ridurre la velocita' nelle strade limitrofe all'A8. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilita' saranno diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Appley; su Sky TG24 HD ; sul sitoautostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.