Maltempo in Calabria, danni a strade e acquedotti. Chiuse diverse scuole

CATANZARO, 25 GENNAIO 2017 - Nonostante un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, continua l'emergenza maltempo in Calabria dove, a causa della pioggia caduta in questi giorni, non cessano i disagi per la viabilità e per i servizi.

Scuole chiuse anche per la giornata di oggi a Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia a causa delle conseguenze del maltempo. A Reggio Calabria, invece, studenti a casa per la doppia rottura della condotta dell'acquedotto Santa Domenica, che ha provocato la mancanza d'acqua in quasi tutta la città. La Protezione civile regionale - su richiesta del Comune - ha messo a disposizione due autobotti per la distribuzione di acqua potabile.

Disagi per gli studenti anche a Crotone, dove il sindaco Ugo Pugliese ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a causa del protrarsi dello stato di allerta. Il primo cittadino ha invitato tutti i cittadini "alla massima prudenza e collaborazione". In particolare, su indicazione della Protezione civile regionale, Pugliese ha invitato la popolazione a non transitare per le strade in prossimità del fiume Esaro e ha chiesto alla popolazione residente in quelle zone di restare nelle proprie case. Il fiume Esaro è un sorvegliato speciale, dopo che - nell'ottobre del 2006 - un'esondazione provocò la morte di sei persone.

Strade e scuole chiuse anche nel Vibonese, dove si sono verificate frane e smottamenti nel corso della notte. Alla mattina di oggi, la strada provinciale numero 15 Vibo-Stefanaconi risulta interrotta, mentre si sono resi necessari interventi dei Vigili del Fuoco a Polia e nella frazione di Montesoro, nel comune di Filadelfia.

A Vazzano, invece, per via di una frana e di uno smottamento nei pressi della zona dove sorge il campo sportivo, un'abitazione è stata evacuata. Il fiume Mesima è straripato in alcuni punti nei pressi dello svincolo autostradale delle Serre, inondando i terreni e le strade limitrofe. Disagi anche a Monterosso Calabro, lungo la strada provinciale numero 47.

Scuole chiuse anche in diversi centri delle Serre, delle Preserre e nello stesso capoluogo di provincia per carenza d'acqua nei serbatoi comunali, dovuto ad un guasto elettrico all'impianto di potabilizzazione dell'Alaco.

Per quanto riguarda la viabilità, condizioni molto critiche si registrano nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, dove restano chiuse diverse strade provinciali e locali. Limitazioni anche sulla statale 106 ionica, a Caulonia e nel Reggino.

Su tutte le aree già colpite dalla pioggia resta lo stato di preallarme della Protezione civile per "il persistere di precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale", accompagnate da forti raffiche di vento.

Daniele Basili

immagine da vnews24.it