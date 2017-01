Maltempo in Calabria: forte vento e pioggia, chiuse diverse scuole

CATANZARO, 23 GENNAIO 2017 - Sin dalla scorsa notte, l'ondata di maltempo prevista sulla Calabria sta imperversando con piogge intense e venti forti, spratutto nelle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone.

Per queste zone, in particolare, la protezione Civile ha alzato lo stato di allerta meteo a livello "rosso", anche se il maltempo ha toccato quasi tutta la regione. Al momento, fortunatamante, non si registrano particolari conseguenze ma solo qualche rallentamento dovuto ad allagamenti della rete stradale, soprattutto sulla viabilità secondaria, nelle zone di Catanzaro e di altri comuni della parte sud della Regione

Scuole chiuse a Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e in diversi centri delle tre province. Considerato lo stato di allerta, alcuni sindaci hanno adottato il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici per la giornata di oggi.

Intanto, a Reggio Calabria, tre migranti sono rimasti feriti in un incendio sviluppatosi nella notte in un baracca a San Ferdinando. Non si esclude che i tre stessero cercando conforto dal maltempo anche se le cause dell'incendio sono tutte ancora da chiarire.

Daniele Basili

immagine da centrometeoitaliano.it