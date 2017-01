Maltempo Italia, allerta per vento e neve

MILANO, 6 GENNAIO - L’Epifania 2017 arriva accompagnata da freddo, neve e venti forti in tutta Italia. E’ una vera e propria aria polare quella che giunge dal nord Europa verso il Mar Mediterraneo e prevede raffiche di burrasca forte su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trento, Veneto e Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte dell’isola.

In Lombardia, nell'alto Piemonte e in Alto Adige, i fiocchi di neve sono trasportati raffiche di vento che raggiungono i 150 chilometri orari in alcune vallate alpine.

La Protezione Civile ha già invitato i cittadini a prepararsi adeguatamente, limitando gli spostamenti soprattutto in quelle regioni dove la neve è poco frequente.

L’avviso prevede, inoltre, nevicate su Puglia settentrionale, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo, Umbria, Lazio orientale e Marche, inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, aggiungendosi nelle zone terremotate ai disagi già patiti dalle popolazioni. Amatrice infatti questa mattina si è svegliata sotto una coltre bianca e anche Norcia, San Benedetto, Preci e Cascia sono coperte da un manto nevoso.

A Roma è stato attivato il piano freddo per i senzatetto, due bandi per i quali è stato messo a disposizione oltre un milione di euro, e che hanno prodotto 552 posti di assistenza complessivi, soggetti a rotazione.

La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ha attivato il piano neve e gelo, sottolineando che "è confermata al momento la piena disponibilità di tutte le linee” e che “il servizio potrà essere ridotto qualora la situazione dovesse peggiorare oltre le normali condizioni di circolabilità".

Giulia Piemontese

(immagine da: Oggimeteo.net)