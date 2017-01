Maltempo, nelle Marche 800 utenze senza luce

ASCOLI PICENO, 21 GENNAIO - La maggior parte dei comuni del terremoto per giorni è stata sommersa tra macerie e neve. Una serie di catastrofi che non sembra aver fine. I comuni più colpiti sono quelli dell’Ascolano in cui si sono susseguiti dei crolli. Ad Ascoli invece ha ceduto una strada a Monticelli.

Molte zone isolate sono rimaste senza energia elettrica per giorni. Da ieri qualche miglioramento, si era ridotto a 20 il numero delle frazioni dell'Ascolano e del Maceratese ancora isolate. La Protezione civile regionale ha inoltre specificato che tutti i residenti in questi centri sono stati monitorati, e non si registrano problematiche di tipo sanitario.

Nella giornata di oggi, le frazioni ancora isolate sono state tutte raggiunte, mentre al momento fa sapere la protezione civile regionale, sono 800 le utenze Enel ancora disabilitate. Le temperature sono leggermente più miti e non nevica da stamani nelle Marche. Aumentato l’allarme di rischio di slavine, a rischio c’è Pozza, dove la popolazione è stata fatta evacuare con un ordinanza del sindaco a causa dell’alto rischio.

Laura Carrara

Fonte foto: toscanaoggi.it