Maltempo, neve abbatte cavo in autostrada: riaperto tratto A14 tra Pescara Ovest e Lanciano

PESCARA, 17 GENNAIO - La A14 Bologna-Taranto, precedentemente chiusa per la caduta di un cavo elettrico, è stata riaperta ed è percorribile in entrambe le direzioni.

Sempre sulla A14 per una ordinanza Prefettizia di Teramo è interdetto, fino alle ore 14 del 18 gennaio, il transito ai mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate tra San Benedetto del Tronto e Pescara nord in direzione sud; la suddetta ordinanza interessa anche la viabilità ordinaria.

Nella serata di ieri, a causa di un'abbondante nevicata, un cavo dell'alta tensione si è abbattuto sulla carreggiata autostradale nel tratto abruzzese tra Pescara Ovest e Lanciano. Secondo quanto aveva reso noto Autostrade per l'Italia, in attesa che si concludessero le operazioni di ripristino, l'A14 Bologna-Taranto era stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto tra Pescara Ovest e Lanciano.

La viabilità, come assicurato da Società Autostrade, sarebbe stata ripristinata entro la mattinata di oggi: "La Direzione di Tronco Autostrade per l'Italia di Pescara provvederà comunque a operare con i mezzi sgombraneve e spargisale anche sul tratto chiuso per consentire, non appena sarà completato l'intervento delle squadre Terna, una tempestiva riapertura dell'autostrada".

Luigi Cacciatori

Immagine da nordenergi.org