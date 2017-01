Scuole. Allerta Meteo - Abramo Scuole chiuse in ogni ordine e grado

CATANZARO, 22 GENNAIO - Preso atto dell'allerta meteo per precipitazioni intense, diffusa in data odierna dall'Arpacal, e confrontatosi con il capo della Protezione civile regionale, Carlo Tansi, il sindaco Sergio Abramo ha disposto per domani lunedì 23 gennaio la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle scuole paritarie della città.

Il primo cittadino ha dato mandato al proprio ufficio di gabinetto di monitorare attentamente l'evolversi delle condizioni climatiche al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio sul territorio cittadino.Il Gruppo comunale di Protezione civile, lalocale ed il settore gestione del territorio sono stati, dunque, attivati per far fronte ad eventuali interventi.Se le condizioni meteo dovessero particolarmente aggravarsi nelle prossime ore, potrebbe essere valutata l'ipotesi di una