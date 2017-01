Maltempo: Domani scuole chiuse

CROTONE, 10 GENNAIO - Il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, a seguito del perdurare delle avverse condizioni climatiche e della concomitante carenza idrica in molte zone della citta', ha disposto per domani, 11 gennaio, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. In serata le condizioni meteo sono peggiorate in citta' ed in provincia, cosi' come in altre zone della regione