Marcia Diocesana della Pace, quest\'anno scelta Simeri Crichi

SIMERI CRICHI, 18 GENNAIO 2017 - Si terrà sabato 21 Gennaio 2017 a Simeri Crichi la Marcia Diocesana per la Pace indetta dall'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace e Presidente della Conferenza Episcopale Calabra Mons. Vincenzo Bertolone.

Ad anticipare l’evento sono stati molteplici momenti di ritrovo e di incontro per l’organizzazione della manifestazione religiosa tra il vicario parrocchiale, don Alessandro Nicastro, i componenti della Commissione Diocesana "Giustizia e Pace", guidata da Claudio Venditti, quelli della Pastorale Giovanile Diocesana, alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e molti giovani della parrocchia San Nicola di Bari di Simeri Crichi.



Con inizio alle ore 17:30 da via Cavour (difronte la sede dell’AVIS comunale), la tematica che muoverà il cammino dei fedeli sarà "la non violenza stile di una politica per la Pace" ed aiuteranno a riflettere su questo tema grandi personaggi della storia che della loro vita hanno fatto un'autentica lotta per la conquista della pace: San Francesco d'Assisi, Gandhi e il Beato Pino Puglisi, martire per mano della mafia.



A guidare la marcia sarà l'Arcivescovo Bertolone con la fattiva partecipazione di autorità civili e militari che hanno già dato conferma di presenza, ma non potranno di certo mancare ricche rappresentanze delle comunità parrocchiali diocesane. La manifestazione sarà accompagnata dai canti del coro parrocchiale, dei ragazzi della scuola media di Simeri Crichi e della nota rock band cristiana, il Kantiere Kairòs. Giunta nella chiesa matrice del paese, la marcia si concluderà con un momento di riflessione a cura di Mons. Bertolone.

Filippo Coppoletta